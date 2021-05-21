Латвийские чиновники объяснили, почему к старту ЧМ-2021 в Риге появился флаг России

Глава отдела по коммуникациям со СМИ Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Индира Вилде прокомментировала появление российского флага среди флагов стран-участниц чемпионата мира 2021 года. Россия на турнире выступает под символикой Олимпийского комитета России (ОКР) из-за санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Из-за решения ВАДА Россия не может использовать национальную символику в течение двух лет, выступая в нейтральном статусе.
«Рижское самоуправление, оформляя улицы города перед чемпионатом мира, тесно сотрудничало с организаторами турнира. Оформление проводилось с учётом рекомендаций Международной Федерации хоккея (ИИХФ), касавшихся в том числе и размещения флагов стран-участниц на улицах города», — приводит слова Вилде Delfi.
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