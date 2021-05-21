Почему на улицах Риги появился флаг России? Расследование латвийского СМИ перед стартом ЧМ

Сегодня, 21 мая, в Латвии стартует чемпионат мира 2021 года по хоккею. В матче-открытии турнира сыграют сборные Чехии и России. В связи со вступившими в силу в середине декабря прошлого года санкциями Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) российские спортсмены на протяжении двух лет на чемпионатах мира и Олимпийских играх должны соревноваться без государственной символики и гимна. Запрет продлится до 16 декабря 2022 года. В связи с этим на нынешнем мировом первенстве вместо российского гимна будет звучать гимн ИИХФ, а сама сборная России выступит на турнире под флагом Олимпийского комитета России.

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Однако на прошлой неделе на улицах Риги появилась реклама чемпионата мира по хоккею – и среди флагов стран-участниц турнира был замечен и российский триколор. Автор латвийского издания Delfi.lv провёл целое расследование в поиске ответа на вопрос, по какой причине на улицах его страны появился флаг России, если наша команда должна выступать на этом турнире без государственной символики. Эта статья попала даже в платную подписку издания с пометкой «история дня».

«Рижское самоуправление, оформляя улицы города перед чемпионатом мира, тесно сотрудничало с организаторами турнира. Оформление проводилось с учетом рекомендаций Международной Федерации хоккея (ИИХФ), касавшихся в том числе и размещения флагов стран-участниц на улицах города», — сообщила порталу Delfi Индра Вилде, глава отдела по коммуникации со СМИ Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы. Чиновница подчеркнула, что не Рижская дума согласовывала с организаторами оформление улиц флагами. Это были рекомендации ИИХФ, которые Рижская дума выполнила как партнёр.

Директор Латвийского антидопингового бюро (LAB) Мартиньш Димантс пояснил порталу, что никто не может запретить вывешивать российские флаги на улицах Риги. «Вопрос сложный. Если мы посмотрим на него с точки зрения рядового спортсмена, CAS (Спортивный арбитражный суд) хочет найти золотую середину между ВАДА и спортсменом, доказавшим свою невиновность в причастности к допинговым махинациям России. ВАДА требовало очень серьёзных последствий, на что не раз указывала в своих сообщениях — рассматривался даже вариант, согласно которому даже зрители не должны иметь при себе флаги России на месте проведения соревнований или надевать одежду с цветами российского триколора. Это относилось бы и к техническому персоналу. Но CAS сказал, что необходимо найти баланс, потому что невозможно отобрать все флаги у болельщиков. Это непосильная нагрузка, в частности, для организаторов соревнований. ВАДА внимательно следит за крупными турнирами и поддерживает связь с организаторами чемпионата, поэтому я думаю, что ИИХФ и организаторы чемпионата лучше знают об этих нюансах», — рассказал Димантс.

«В своём официальном заявлении в начале мая Международная федерация хоккея сообщила, что на турнире в Риге будет играть команда Олимпийского комитета России, а не сборная России, и неоднократно использовала аббревиатуру ОКР. Но на официальном сайте ИИХФ среди участников турнира по-прежнему значится сборная России и используется российский флаг. Хотя сборная России упоминается как участник чемпионата на официальном сайте ИИХФ, в телетрансляциях будут использоваться аббревиатура ОКР и флаг Олимпийского комитета России», — замечает обозреватель издания.

«Суть принятого решения такова, что на информацию на официальном сайте ИИХФ никакие ограничения не распространяются. Это этическая дилемма для организаторов. Также можно утверждать, что цвета, которые используются в сочетании флага Олимпийского комитета России, по сути, составляют флаг Российской Федерации. То же самое можно сказать и про рижские улицы: государство, самоуправление или частные объекты в данном случае не обязаны выполнять требования спортивных чиновников. В противном случае, например, в посольстве России в Риге тоже следует опустить российский флаг. Санкции ВАДА не заходят так далеко, иначе вопрос может выйти на политический уровень», — завершает своё объяснение Димантс.

В заключении расследования журналиста сказано, что его портал также обратился в ИИХФ и ВАДА за разъяснениями по данному вопросу, но ни одна из организаций не предоставила редакции ответ. Мировое первенство завершится 6 июня, когда в столице Латвии будут разыграны медали турнира.