Плющев: чехи могут отойти опять на второй план, нужно быть готовым к любому сценарию

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев поделился ожиданиями от старта чемпионата мира. Турнир стартует 21 мая в Риге (Латвия). Первым соперником россиян на групповом этапе будут чехи.
«Тренеры будут выставлять ту тактику, которую считают нужной. Надеюсь, они сделают учёт на то, что чехи играют активно и ушли от своей схемы, которую они проповедовали на протяжении многих лет и в командах всех возрастов. У них всегда было так — игра вторым номером и на контратаках. А на Евротуре они показали абсолютно другой хоккей. Если наши тренеры разобрали прошлую игру, они нашли противоядие и предложат свою тактику. Вопрос в том, кто каким номером будет играть. Чехи могут отойти опять на второй план. Нужно быть готовым к любому сценарию.
Наша линия обороны немножко изменилась, добавились ребята из НХЛ. Что касается вратарей, ребята в состоянии сыграть хорошо, если защитники не будут парить под своими воротами. Если ещё технико-тактическая работа вратарей и защитников будет приведена к единому знаменателю — всё будет нормально. Не такие уж у нас провальные вратари. Им нужна психологическая устойчивость и уверенность, а когда тебя всегда поддёргивают… Да и вообще, вратари — это отдельная категория.
Если наша сборная покажет быструю и комбинационную игру, мы в состоянии решить все основные вопросы этого чемпионата мира. Играть мы умеем, у нас все ребята очень интересные. Они умеют играть в силовой и комбинационный хоккей. Всё будет зависеть от того, какую задачу им поставят, а там сыграют, не мальчики», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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