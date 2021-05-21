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Защитник «Калгари» Нестеров прибыл в расположение сборной России

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Защитник «Калгари» Нестеров прибыл в расположение сборной России
Владимир Лаевский
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Защитник «Калгари Флэймз» Никита Нестеров прибыл в расположение сборной России, сообщается на официальной странице Федерации хоккея России в «Твиттере».

Календарь ЧМ-2021

Нестеров присоединился к национальной команде в Риге после окончания регулярного чемпионата НХЛ.

Напомним, чемпионат мира пройдёт в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании. В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства до декабря 2022 года российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

Сегодня, 21 мая, Россия проведёт стартовую встречу ЧМ-2021 со сборной Чехии.

Наши играют вничью в первом матче на ЧМ в Риге! Россия – Чехия. LIVE Наши играют вничью в первом матче на ЧМ в Риге! Россия – Чехия. LIVE
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