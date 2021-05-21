Защитник «Калгари» Нестеров прибыл в расположение сборной России
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Защитник «Калгари Флэймз» Никита Нестеров прибыл в расположение сборной России, сообщается на официальной странице Федерации хоккея России в «Твиттере».
Нестеров присоединился к национальной команде в Риге после окончания регулярного чемпионата НХЛ.
Напомним, чемпионат мира пройдёт в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании. В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства до декабря 2022 года российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх.
Сегодня, 21 мая, Россия проведёт стартовую встречу ЧМ-2021 со сборной Чехии.
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