Возьмут ли наши реванш на ЧМ за недавнее фиаско? Россия – Чехия. LIVE

Здравствуйте, уважаемые читатели! «Чемпионат» рад представить вам онлайн-трансляцию матча Россия – Чехия в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 года. Начало встречи запланировано на 16:15 мск, но мы традиционно начинаем нашу трансляцию заранее, чтобы познакомить вас с различными интересными фактами.
Сейм (парламент) Латвии обязал допустить болельщиков на матчи чемпионата мира. Речь идёт о фанатах, которые прошли вакцинацию от коронавируса или уже переболели после заражения инфекцией. Решение поддержало большинство голосов сейма, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу парламента страны.
Присутствовать на матчах турнира смогут лица, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса не ранее 14 дней назад. При этом допускается вакцинация лишь препаратами, которые одобрены Европейским агентством лекарственных средств или схожим регулятором.
По словам главы оргкомитета турнира Эдгарса Бунциса, организаторы смогут провести всю необходимую работу по допуску зрителей на трибуны за три дня.
Состав россиян после первой заявки выглядел следующим образом:
вратари: Иван Бочаров, Александр Самонов;
защитники: Артём Зуб, Владислав Гавриков, Иван Проворов, Никита Задоров, Игорь Ожиганов, Рушан Рафиков;
нападающие: Павел Карнаухов, Константин Окулов, Михаил Григоренко, Артём Швец-Роговой, Антон Слепышев, Антон Бурдасов, Максим Шалунов, Владислав Каменев, Александр Барабанов.
Накануне на сайте Международной федерации хоккея (ИИХФ) появился состав сборной России. Россияне заявили на турнир 17 (15+2) игроков. Примечательно, что в списке оказался голкипер Иван Бочаров. При этом в заявку не попал Иван Федотов.
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