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Россия – Чехия: прямая онлайн-трансляция матча, чемпионат мира по хоккею — 2021, 21 мая 2021

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Возьмут ли наши реванш на ЧМ за недавнее фиаско? Россия – Чехия. LIVE
Андрей Гуров Павел Панышев
,
Россия – Чехия: прямая онлайн-трансляция матча
Комментарии
Всё самое главное с первого матча команды Валерия Брагина и интересные события вокруг встречи – в нашем онлайне.

Здравствуйте, уважаемые читатели! «Чемпионат» рад представить вам онлайн-трансляцию матча Россия – Чехия в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 года. Начало встречи запланировано на 16:15 мск, но мы традиционно начинаем нашу трансляцию заранее, чтобы познакомить вас с различными интересными фактами.

Турнирная таблица ЧМ-2021
Календарь матчей группового этапа ЧМ-2021
ЧМ-2021. Группа A
21 мая 2021, пятница. 16:15 МСК
Россия
Не начался
Чехия
Live Павел Панышев

Сейм (парламент) Латвии обязал допустить болельщиков на матчи чемпионата мира. Речь идёт о фанатах, которые прошли вакцинацию от коронавируса или уже переболели после заражения инфекцией. Решение поддержало большинство голосов сейма, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу парламента страны.

Присутствовать на матчах турнира смогут лица, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса не ранее 14 дней назад. При этом допускается вакцинация лишь препаратами, которые одобрены Европейским агентством лекарственных средств или схожим регулятором.

По словам главы оргкомитета турнира Эдгарса Бунциса, организаторы смогут провести всю необходимую работу по допуску зрителей на трибуны за три дня.

Новость по теме
Сейм Латвии обязал пустить болельщиков на матчи чемпионата мира
09:01 Павел Панышев

Состав россиян после первой заявки выглядел следующим образом:

вратари: Иван Бочаров, Александр Самонов;
защитники: Артём Зуб, Владислав Гавриков, Иван Проворов, Никита Задоров, Игорь Ожиганов, Рушан Рафиков;
нападающие: Павел Карнаухов, Константин Окулов, Михаил Григоренко, Артём Швец-Роговой, Антон Слепышев, Антон Бурдасов, Максим Шалунов, Владислав Каменев, Александр Барабанов.

09:01 Павел Панышев

Накануне на сайте Международной федерации хоккея (ИИХФ) появился состав сборной России. Россияне заявили на турнир 17 (15+2) игроков. Примечательно, что в списке оказался голкипер Иван Бочаров. При этом в заявку не попал Иван Федотов.

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