Возьмут ли наши реванш на ЧМ за недавнее фиаско? Россия – Чехия. LIVE

Сейм (парламент) Латвии обязал допустить болельщиков на матчи чемпионата мира. Речь идёт о фанатах, которые прошли вакцинацию от коронавируса или уже переболели после заражения инфекцией. Решение поддержало большинство голосов сейма, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу парламента страны.



Присутствовать на матчах турнира смогут лица, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса не ранее 14 дней назад. При этом допускается вакцинация лишь препаратами, которые одобрены Европейским агентством лекарственных средств или схожим регулятором.



По словам главы оргкомитета турнира Эдгарса Бунциса, организаторы смогут провести всю необходимую работу по допуску зрителей на трибуны за три дня.





Новость по теме Сейм Латвии обязал пустить болельщиков на матчи чемпионата мира