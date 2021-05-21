Нападающий «Барыса» Вароне покинул команду

Нападающий нур-султанского «Барыса» Фил Вароне покинул команду, сообщается на официальной странице команды в «Твиттере».
30-летний форвард выступал за «Барыс» с октября 2020 года. За это время он принял участие в 46 матчах чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых набрал 27 (10+17) очков.
Минувший сезон канадец начинал в «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз», откуда перешёл в «Лаваль Рокет». В регулярном чемпионате АХЛ он принял участие в 33 матчах, записав на свой счёт 19 (4+15) очков при показателе полезности «-17» и 8 минутах штрафного времени.
За карьеру в НХЛ Вароне провёл 97 матчей. Он забросил восемь шайб и отдал девять результативных передач при показателе полезности «-20» и 26 минутах штрафа. Он был выбран клубом «Сан-Хосе Шаркс» в пятом раунде под общим 146-м номером на драфте-2009. Ранее он выступал за «Баффало Сэйбрз», «Оттаву Сенаторз» и «Филадельфию Флайерз».
- 21 мая 2021
-
16:50
-
16:34
-
16:23
-
16:20
-
16:08
-
15:17
-
15:15
-
15:03
-
14:27
-
14:17
-
14:15
-
14:13
-
13:58
-
13:56
-
13:46
-
13:38
-
13:22
-
13:21
-
13:11
-
13:05
-
13:00
-
12:51
-
12:32
-
12:30
-
12:22
-
12:02
-
11:51
-
11:30
-
11:30
-
11:00
-
10:49
-
10:36
-
10:15
-
10:05
-
09:52