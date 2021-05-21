Нападающий «Барыса» Вароне покинул команду

Нападающий нур-султанского «Барыса» Фил Вароне покинул команду, сообщается на официальной странице команды в «Твиттере».

30-летний форвард выступал за «Барыс» с октября 2020 года. За это время он принял участие в 46 матчах чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых набрал 27 (10+17) очков.

Минувший сезон канадец начинал в «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз», откуда перешёл в «Лаваль Рокет». В регулярном чемпионате АХЛ он принял участие в 33 матчах, записав на свой счёт 19 (4+15) очков при показателе полезности «-17» и 8 минутах штрафного времени.



За карьеру в НХЛ Вароне провёл 97 матчей. Он забросил восемь шайб и отдал девять результативных передач при показателе полезности «-20» и 26 минутах штрафа. Он был выбран клубом «Сан-Хосе Шаркс» в пятом раунде под общим 146-м номером на драфте-2009. Ранее он выступал за «Баффало Сэйбрз», «Оттаву Сенаторз» и «Филадельфию Флайерз».