Лучший бомбардир «Барыса» Якоб Лилья продлил контракт с клубом

Шведский нападающий Якоб Лилья продлил контракт с «Барысом». Соглашение рассчитано до 30 апреля 2022 года, сообщает официальный сайт клуба.

Якоб Лилья провёл дебютный сезон в Континентальной хоккейной лиге. В регулярном чемпионате хоккеист провёл 59 матчей и набрал 35 очков: забросил 20 шайб и отдал 15 результативных передач. Таким образом, нападающий стал лучшим бомбардиром команды в регулярке.

В плей-офф у хоккеиста одна заброшенная шайба в шести встречах.



По итогам чемпионата «Барыс» занял шестое место в таблице Восточной конференции и вышел в плей-офф, где в первом же раунде уступил магнитогорскому «Металлургу» (2-4).

Напомним, ранее контракт с клубом из Казахстана продлил финский голкипер Йони Ортио.