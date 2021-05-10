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Лучший бомбардир «Барыса» Якоб Лилья продлил контракт с клубом

Лучший бомбардир «Барыса» Якоб Лилья продлил контракт с клубом
Хоккей / КХЛ 0

Шведский нападающий Якоб Лилья продлил контракт с «Барысом». Соглашение рассчитано до 30 апреля 2022 года, сообщает официальный сайт клуба.

Якоб Лилья провёл дебютный сезон в Континентальной хоккейной лиге. В регулярном чемпионате хоккеист провёл 59 матчей и набрал 35 очков: забросил 20 шайб и отдал 15 результативных передач. Таким образом, нападающий стал лучшим бомбардиром команды в регулярке.

В плей-офф у хоккеиста одна заброшенная шайба в шести встречах.

По итогам чемпионата «Барыс» занял шестое место в таблице Восточной конференции и вышел в плей-офф, где в первом же раунде уступил магнитогорскому «Металлургу» (2-4).

Напомним, ранее контракт с клубом из Казахстана продлил финский голкипер Йони Ортио.

Йони Ортио продлил контракт с «Барысом»
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