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ИИХФ сообщила о положительном тесте игрока сборной Казахстана

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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ИИХФ сообщила о положительном тесте игрока сборной Казахстана
Никита Паглазов
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Официальный сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ) сообщил информацию о тестировании всех сборных на коронавирус.

«В связи с тем, что сегодня состоятся первые игры чемпионата мира по хоккею, ИИХФ хотела бы предоставить обновлённую информацию о результатах тестирования на коронавирус всех 16 команд.

С момента вхождения всех игроков в «пузырь» было проведено 2750 ПЦР-тестов. Один из игроков сборной Казахстана был помещён в изоляцию после положительного результата в лагере команды. О других подобных случаях не сообщается.

Во время турнира каждая команда будет продолжать тестирование каждые три дня», — говорится в заявлении на официальном сайте организации.

Напомним, сегодня, 21 мая, стартовал чемпионат мира по хоккею. Сборная России в первом матче на турнире одержала победу над командой Чехии со счётом 4:3.

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