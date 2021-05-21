ИИХФ сообщила о положительном тесте игрока сборной Казахстана

Официальный сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ) сообщил информацию о тестировании всех сборных на коронавирус.
«В связи с тем, что сегодня состоятся первые игры чемпионата мира по хоккею, ИИХФ хотела бы предоставить обновлённую информацию о результатах тестирования на коронавирус всех 16 команд.
С момента вхождения всех игроков в «пузырь» было проведено 2750 ПЦР-тестов. Один из игроков сборной Казахстана был помещён в изоляцию после положительного результата в лагере команды. О других подобных случаях не сообщается.
Во время турнира каждая команда будет продолжать тестирование каждые три дня», — говорится в заявлении на официальном сайте организации.
Напомним, сегодня, 21 мая, стартовал чемпионат мира по хоккею. Сборная России в первом матче на турнире одержала победу над командой Чехии со счётом 4:3.
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