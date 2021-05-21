Назаров: благодарю «хомячков» с айфонами за грязь в адрес сборной. Она сплотила Россию

Известный тренер Андрей Назаров подвёл итоги встречи между сборными России и Чехии на чемпионате мира по хоккею в Латвии (4:3).



«Хочу поздравить ребят и всех настоящих российских болельщиков с победой, молодцы, великая победа! В отдельности благодарю «хомячков» с айфонами за ту критику и грязь, которую они лили в адрес сборной России перед чемпионатом мира. Особенно после прошлой встречи с чехами на Евротуре, когда мы проиграли сопернику со счётом 0:4. Это нас сплотило и помогло добиться успеха. Враг будет повержен, победа будет за нами!» — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



Следующий поединок сборная России проведёт завтра, 22 мая, с командой Великобритании. Матч начнётся в 16:15 по московскому времени.



На групповом этапе команда Валерия Брагина также встретится с командами Швеции, Швейцарии, Словакии, Дании и Беларуси.