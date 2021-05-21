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Брагин: хорошая игра со стороны Самонова. Пропустил, правда, три гола

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Брагин: хорошая игра со стороны Самонова. Пропустил, правда, три гола
Павел Панышев
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Главный тренер сборной России Валерий Брагин прокомментировал выступление вратаря Александра Самонова в матче с Чехией (4:3).

«Хорошая игра со стороны Самонова. Пропустил, правда, три гола. Но моментами хорошо выручал. Александра мы готовили весь год, он имеет хороший опыт международных игр, решили его поставить. Первая встреча, всегда ошибки со всех сторон, все входят в чемпионат. Хорошо, что попался сильный соперник, в дальнейшем мы будем улучшать свою игру.

Переживания не было, готовились к матчу, к серьёзному сопернику. Я много раз был в таких ситуациях. Никакого мандража не было, в таком возрасте меня уже не потряхивает. Мы работали до конца. Если бы ушли в овертайм, то начали бы думать. Очень хорошая решающая атака, с места отбора пас и прицельный бросок Миши Григоренко», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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