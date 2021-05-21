Кузнецов — об играх с «Бостоном»: дисциплина — главный фактор серии. Нужно терпеть

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов рассказал о ходе серии его команды против «Бостон Брюинз» (1-2).
«Я так понимаю, что и „Брюинз“ не особо много забили „пять на пять“, правильно? Серия получается интересная и тяжёлая. Соперник немного даёт сделать нам, а мы немного даём сделать им. Как только появится момент, им нужно дорожить и обязательно сразу воспользоваться. Моменты-то создаём — их нужно реализовывать. У нас для этого достаточно серьезных мастеров в команде. Нужно терпеть, ждать возможностей. Дисциплина в этой серии будет самым главным фактором.
Вчера-то, весь в эмоциях, особо и не устаёшь, не понимаешь, какая выпадает нагрузка. Вот сегодня тело, конечно, недоумевает: «Ты откуда вообще здесь появился-то? Две недели сидел — и тут вдруг такое…». Но это нормально. Я же говорю, на такие игры даже не приходится ничего из себя вытаскивать, всё само появляется: и энергия, и эмоции, и желание. Тяжелая серия. Надеюсь, что и соперникам она тоже дается тяжело", — приводит слова Кузнецова официальный сайт НХЛ.
Четвёртый матч серии между «Вашингтоном» и «Бостоном» состоится 21 мая в 1:30 мск.
- 21 мая 2021
-
20:00
-
19:53
-
19:53
-
19:40
-
19:39
-
19:34
-
19:33
-
19:29
-
19:22
-
19:22
-
19:20
-
19:16
-
19:14
-
19:12
-
19:10
-
19:05
-
19:04
-
19:02
-
18:57
-
18:50
-
18:44
-
18:41
-
18:36
-
18:35
-
18:32
-
18:27
-
18:22
-
18:19
-
18:11
-
18:08
-
18:00
-
17:56
-
17:54
-
17:36
-
17:34