Кузнецов — об играх с «Бостоном»: дисциплина — главный фактор серии. Нужно терпеть

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов рассказал о ходе серии его команды против «Бостон Брюинз» (1-2).



«Я так понимаю, что и „Брюинз“ не особо много забили „пять на пять“, правильно? Серия получается интересная и тяжёлая. Соперник немного даёт сделать нам, а мы немного даём сделать им. Как только появится момент, им нужно дорожить и обязательно сразу воспользоваться. Моменты-то создаём — их нужно реализовывать. У нас для этого достаточно серьезных мастеров в команде. Нужно терпеть, ждать возможностей. Дисциплина в этой серии будет самым главным фактором.



Вчера-то, весь в эмоциях, особо и не устаёшь, не понимаешь, какая выпадает нагрузка. Вот сегодня тело, конечно, недоумевает: «Ты откуда вообще здесь появился-то? Две недели сидел — и тут вдруг такое…». Но это нормально. Я же говорю, на такие игры даже не приходится ничего из себя вытаскивать, всё само появляется: и энергия, и эмоции, и желание. Тяжелая серия. Надеюсь, что и соперникам она тоже дается тяжело", — приводит слова Кузнецова официальный сайт НХЛ.



Четвёртый матч серии между «Вашингтоном» и «Бостоном» состоится 21 мая в 1:30 мск.

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