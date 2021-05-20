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Евгений Кузнецов повторно переболел коронавирусом

Евгений Кузнецов повторно переболел коронавирусом
Антон Мозговой
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Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов сообщил, что переболел коронавирусом. Россиянин уже во второй раз в нынешнем сезоне перенёс болезнь.

«В этот раз всё прошло лучше. Я уже был в таком положении ранее, поэтому мог сконцентрироваться на быстром восстановлении и скорейшем возвращении в команду», — приводит слова Кузнецова журналист Саманта Пелл.

По данным источника, именно из-за заражения коронавирусом россиянин с 4 по 14 мая находился в списке ковид-протокола.

Впервые Кузнецов переболел коронавирусом ещё в январе 2021 года. В нынешнем сезоне он провёл 42 матча и набрал 29 (9+20) очков.

Перед стартом серии плей-офф с «Бостон Брюинз» Кузнецов был исключён из списков ковид-протокола.

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