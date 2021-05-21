Тренер Чехии — о голе Григоренко: нельзя меняться за 20 секунд до конца

Главный тренер сборной Чехии Филип Пешан прокомментировал итоги стартовой встречи с командой России, а также гол нападающего Михаила Григоренко на последней минуте матча.

«Почему все побежали меняться перед голом Григоренко на последних секундах? Во-первых, мы должны держать шайбу, во-вторых, никогда нельзя ехать на смену за 20 секунд до конца, это было плохое решение. Вот мы и поплатились», — передаёт слова Гронека корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Напомним, в первом матче чемпионата мира по хоккею, проходящем в Латвии, сборная России обыграла команду Чехии. Встреча состоялась на стадионе «Олимпийский спортивный центр» в Риге и завершилась со счётом 4:3 (1:1, 1:1, 2:1) в пользу подопечных Валерия Брагина.