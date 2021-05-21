После матча России и Чехии на ЧМ вместо гимна прозвучал фрагмент концерта Чайковского

Сегодня, 21 мая, сборная России провела свой первый матч на чемпионате мира по хоккею в Риге (Латвия). Команда Валерия Брагина обыграла Чехию со счётом 4:3.



После окончания матча на арене вместо российского гимна в честь победы прозвучал фрагмент концерта композитора Петра Чайковского.

Видео доступно в инстаграм-аккаунте ИИХФ.

Данный музыкальный отрывок прозвучал вместо гимна на чемпионате мира в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) о запрете российским спортсменам выступать на международных соревнованиях (ЧМ, Олимпиады и Паралимпиады) под флагом своей страны, а также использовать национальный гимн, национальные эмблемы или символы.

В следующем матче сборная России сыграет с командой Великобритании. Встреча состоится завтра, 22 мая, в 16:15 по московскому времени.