Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

После матча России и Чехии на ЧМ вместо гимна прозвучал фрагмент концерта Чайковского

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
После матча России и Чехии на ЧМ вместо гимна прозвучал фрагмент концерта Чайковского
Никита Паглазов
Комментарии

Сегодня, 21 мая, сборная России провела свой первый матч на чемпионате мира по хоккею в Риге (Латвия). Команда Валерия Брагина обыграла Чехию со счётом 4:3.

После окончания матча на арене вместо российского гимна в честь победы прозвучал фрагмент концерта композитора Петра Чайковского.

Видео доступно в инстаграм-аккаунте ИИХФ.

Данный музыкальный отрывок прозвучал вместо гимна на чемпионате мира в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) о запрете российским спортсменам выступать на международных соревнованиях (ЧМ, Олимпиады и Паралимпиады) под флагом своей страны, а также использовать национальный гимн, национальные эмблемы или символы.

Календарь ЧМ-2021

В следующем матче сборная России сыграет с командой Великобритании. Встреча состоится завтра, 22 мая, в 16:15 по московскому времени.

«Это больно». Чешские СМИ огорчены обидным поражением своей сборной от России на ЧМ «Это больно». Чешские СМИ огорчены обидным поражением своей сборной от России на ЧМ
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. ЧМ по хоккею 2021
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021