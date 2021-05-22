Главный тренер сборной Канады прокомментировал поражение Латвии на ЧМ-2021

Главный тренер сборной Канады Жерар Галлан отреагировал на поражение сборной Латвии (0:2) в дебютном матче на чемпионате мира по хоккею – 2021 в Риге (Латвия).

«Недооценки Латвии не было, знали, что это хорошая команда. Мы приехали сюда три назад, провели три хорошие тренировки, готовились к этому сопернику. Была равная игра, у них сильная команда, она выкладывалась на площадке и заслужила эту победу. Нам не везло с отскоками, но недооценки не было. Мы знаем Боба Хартли, он из Канады, знаем, как он тренирует. Его команда здорово провела матч и заслужила победу.

Соперник был хорош, показал сильный североамериканский хоккей. Они играли жёстко, дорожили шайбой, шли в форчек, проделали отличную работу в обороне, ну и их вратарь сыграл хорошо. Мы нанесли 38 бросков, но так и не смогли ему забить. Но своей командой я тоже доволен, это был наш первый матч, у нас не было товарищеских игр. Если бы нам хоть чуть-чуть улыбнулась удача, и пару отскоков сыграло бы в нашу пользу, это могла бы быть другая игра. Мы станем лучше, и надо отдать должное Латвии, они здорово сыграли», — передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.