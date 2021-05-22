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Хартли: Латвия поставила цель — 12 очков. Обычно этого достаточно для четвертьфинала

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Хартли: Латвия поставила цель — 12 очков. Обычно этого достаточно для четвертьфинала
Елена Кузнецова
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Главный тренер сборной Латвии Боб Хартли после победы в матче с командой Канады (2:0) рассказал о цени, которая стоит перед его подопечными на групповом этапе чемпионата мира.

«Мы поставили цель – 12 очков. Посмотрели по прошлым турнирам, 11-12 очков обычно достаточно для выхода в четвертьфинал. Это задача каждой команды, а там уже битва каждый матч, и случиться может всё. Если твой вратарь здорово сыграет, если забьёшь пару голов в большинстве, пару раз повезёт с голами, пару раз отскоки сыграют в твою сторону, и вот ты уже в полуфинале. Но нам нельзя забегать далеко вперёд, нас ждут ещё шесть матчей. Победа в первом матче – шаг в правильном направлении, но нам надо идти дальше», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

«Были бы болельщики, у арены снесло бы крышу». Хартли – о суперпобеде над Канадой «Были бы болельщики, у арены снесло бы крышу». Хартли – о суперпобеде над Канадой
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