Хартли: Латвия поставила цель — 12 очков. Обычно этого достаточно для четвертьфинала

Главный тренер сборной Латвии Боб Хартли после победы в матче с командой Канады (2:0) рассказал о цени, которая стоит перед его подопечными на групповом этапе чемпионата мира.
«Мы поставили цель – 12 очков. Посмотрели по прошлым турнирам, 11-12 очков обычно достаточно для выхода в четвертьфинал. Это задача каждой команды, а там уже битва каждый матч, и случиться может всё. Если твой вратарь здорово сыграет, если забьёшь пару голов в большинстве, пару раз повезёт с голами, пару раз отскоки сыграют в твою сторону, и вот ты уже в полуфинале. Но нам нельзя забегать далеко вперёд, нас ждут ещё шесть матчей. Победа в первом матче – шаг в правильном направлении, но нам надо идти дальше», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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