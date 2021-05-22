«Были бы болельщики, у арены снесло бы крышу». Хартли – о суперпобеде над Канадой

Первый игровой день чемпионата мира 2021 года по хоккею сразу же принёс громкий результат. Сборная Латвии стартовала на домашнем турнире с победы над командой Канады (2:0). Латвийская команда впервые в своей истории обыграла канадцев на мировых первенствах. Примечательно, что исторического успеха хозяева чемпионата мира добились под руководством канадского тренера Боба Хартли. После завершения матча 60-летний специалист рассказал, за счёт чего его команде удалось одержать суперпобеду.

«Матчи с Канадой всегда особенные, это же моя страна. Я сделал свою работу»

— Насколько команда выполнила ваш план на игру?

— Последние пару дней мы говорили о большом шоу, о старте матчем со сборной Канады. На такие матчи очень легко настраиваться. Говорил с Кивлениексом о том, что для вратаря матчи с большими хоккейными державами всегда становятся большим вызовом, ведь его игра может стать решающим фактором. И он стал решающим фактором, держал нас в игре в первом периоде.



Было важно забить первыми, не хотели играть, уступая в счёте. В Канаде много молодых ребят с большим потенциалом. Знали, что если они выйдут вперёд, то могут взвинтить скорость. Мы забили в концовке первого периода, во втором Батня подправил шайбу. Не то чтобы мы думали, что игра у нас под контролем, но мы знали, какой хоккей предложит Канада, поэтому было легче подготовиться к обороне. Наши ребята проделали невероятную работу.

— Вы только что обыграли свою родную страну со сборной Латвии, какие ощущения?

— Матчи с Канадой всегда особенные, это же моя страна. Но каких-то особых чувств победа над родной страной не вызывает, я сделал свою работу, представляя Латвию, я главный тренер их сборной, единственный легионер в команде. Я прикладываю все усилия, чтобы помочь нашим игрокам. У нас отличные лидеры, меня поддерживает Федерация хоккея Латвии.



Играть против красных джерси с кленовым листом – всегда особенный момент. Горжусь своей страной, но это обычный матч. Я же уже не впервые вывожу команду на матч с Канадой. Кажется, мы играли в Дании, когда Коннор Макдэвид забил в овертайме. Это важная победа, хотели стартовать на хорошей ноте. Завтра ещё один важный матч с Казахстаном. Горжусь нашими игроками.

«Временами в игре Канады было замешательство»

— Мы провели всего четыре матча перед турниром, но Канада вообще не играла. Это было нашим преимуществом?

— Несомненно, я даже говорил об этом на собрании. И Канада, и США не играли товарищеские матчи, провели всего пару тренировок, игроки из разных команд приехали, так тяжело начинать. Нужна химия, чувство друг друга. Уверен, Канада будет набирать обороты. Не думаю, что они сегодня плохо играли, но временами в их игре было замешательство. Химия ещё не появилась, нужно время. У нас же было два матча со Словакией и два со Швейцарией, на последних я уже приехал. И даже во втором матче со Швейцарией я видел прогресс, это нормально. Хоккей – командная игра, надо почувствовать партнёров.

— Как остановили выбор на Кивлениексе – бросали монетку или были уверены, что сегодня он себя проявит?

— Я знаю наших вратарей, по Кивлениексу у меня были хорошие доклады из АХЛ и «Коламбуса». На следующий день, как он приехал, мы поставили его в ворота, и он здорово сыграл со Швейцарией. После того матча мы поговорили с Масальскисом, нашим тренером вратарей. Разговор был коротким – у нас три вратаря, которые способны быть стартером. Но ворота только одни, мы решили, что Киви будет нашим стартером. Мы с ним поговорили, я объяснил ему, как важен вратарь на таких коротких турнирах, где завтра может не наступить и нельзя терять три очка, если не готов. Знал, что Киви будет готов. Он сильно вырос, три года назад он был нашим третьим вратарём. Он тогда выглядел неплохо, но сейчас он сильнее и физически, и психологически. Сегодня он контролировал игру все 60 минут.

«11-12 очков обычно достаточно для выхода в четвертьфинал»

— Эта победа – кирпичик на пути к четвертьфиналу?

— Мы поставили цель – 12 очков. Посмотрели по прошлым турнирам, 11-12 очков обычно достаточно для выхода в четвертьфинал. Это задача каждой команды, а там уже битва каждый матч, и случиться может всё. Если твой вратарь здорово сыграет, если забьёшь пару голов в большинстве, пару раз повезёт с голами, пару раз отскоки сыграют в твою сторону, и вот ты уже в полуфинале. Но нам нельзя забегать далеко вперёд, нас ждут ещё шесть матчей. Победа в первом матче – шаг в правильном направлении, но нам надо идти дальше.

— Карлссон и Доус не сыграют на ЧМ. Это вам на руку?

— Я ещё будучи молодым тренером понял, что нельзя выиграть игроками, которых у тебя нет. У нас тоже не хватает Мерзликина, Блюгерса, Балцерса, Гиргенсонса. Надо забыть об этом, я тренирую сборную Латвии, не знаю, что происходит в команде Казахстана. Но за последние три года в КХЛ я понял, что это гордая команда. Какой бы состав ни вышел на лёд, будет готов биться за свою страну.

— Верите, что Казахстан тоже обыграет Канаду?

— Если бы у меня был магический шар, я бы и вам ответил, и себе, попадём ли мы в четвертьфинал (смеётся). Игру играют на льду, в этом и есть красота чемпионата мира. Единственный грустный момент сегодняшней победы – она случилась при пустых трибунах. Был бы ещё более магический момент, если бы арена была заполнена латвийскими и другими хоккейными болельщиками. С ними у арены бы снесло крышу. Но я уверен, все с удовольствием смотрели матч, сидя дома перед телевизорами.



Я столько людей знаю в этой федерации, городе и стране, которые положили несчётное количество часов, чтобы подготовить этот турнир. Победа — это здорово для Латвии, для игроков, но ещё и наш способ поблагодарить за всю работу по организации турнира в Латвии.