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«Колорадо» победил «Сент-Луис» в третьем матче плей-офф, у Ничушкина голевой пас

«Колорадо» победил «Сент-Луис» в третьем матче плей-офф, у Ничушкина голевой пас
Кирилл Горбачинский
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В третьем матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» на выезде обыграл «Сент-Луис Блюз» со счётом 5:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Райан Грейвз, Алекс Ньюхук, Тайсон Джост, Брэндон Саад и Джей Ти Комфер. Российский форвард Валерий Ничушкин за 13.46 на площадке записал на свой счёт результативную передачу, один раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+2».

За «Сент-Луис» единственный гол забил Тайлер Бозак. Нападающий Владимир Тарасенко за 15.12 на льду два раза бросил по воротам, его показатель полезности составил «-3». Форвард Иван Барбашёв за 14.41 сделал четыре броска по воротам и заработал показатель полезности «-2».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Таким образом, «Эвеланш» ведут в серии со счётом 3-0, следующий матч команды сыграют между собой 24 мая.

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 3-й матч
22 мая 2021, суббота. 04:30 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
1 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Грейвз – 21:57' (5x5)   0:2 Ньюхук (Грейвз, Ничушкин) – 32:37' (5x5)   0:3 Джост (Рантанен, Ландеског) – 36:08' (5x5)   1:3 Бозак (О'Райлли, Парэйко) – 36:17' (4x5)   1:4 Саад (Бураковски, Сёдерберг) – 53:42' (5x5)   1:5 Комфер (Грейвз, Белльмар) – 59:06' (en)
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