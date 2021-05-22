«Колорадо» победил «Сент-Луис» в третьем матче плей-офф, у Ничушкина голевой пас

В третьем матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» на выезде обыграл «Сент-Луис Блюз» со счётом 5:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Райан Грейвз, Алекс Ньюхук, Тайсон Джост, Брэндон Саад и Джей Ти Комфер. Российский форвард Валерий Ничушкин за 13.46 на площадке записал на свой счёт результативную передачу, один раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+2».

За «Сент-Луис» единственный гол забил Тайлер Бозак. Нападающий Владимир Тарасенко за 15.12 на льду два раза бросил по воротам, его показатель полезности составил «-3». Форвард Иван Барбашёв за 14.41 сделал четыре броска по воротам и заработал показатель полезности «-2».

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Таким образом, «Эвеланш» ведут в серии со счётом 3-0, следующий матч команды сыграют между собой 24 мая.