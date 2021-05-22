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Форвард «Бостона» Пастрняк прокомментировал жёсткий силовой приём против Овечкина

Форвард «Бостона» Пастрняк прокомментировал жёсткий силовой приём против Овечкина
Владимир Лаевский
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Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк прокомментировал силовой приём, применённый против капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Просто хорошая игра в обороне. Определённо чувствую себя хорошо», — приводит слова Пастрняка североамериканский журналист Тай Андерсон на своей странице в «Твиттере».

В одном из моментов матча капитан «столичных» Александр Овечкин получил шайбу и приготовился нанести бросок, однако в него сзади врезался нападающий «мишек» Давид Пастрняк. Овечкин приподнялся, пытаясь сохранить шайбу, но в этот момент получил второй удар за несколько секунд: его снёс Брэд Маршан.

Напомним, в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся четвёртый матч первого раунда серии плей-офф НХЛ между «Бостон Брюинз» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась уверенной победой «мишек» со счётом 4:1, благодаря которой они повели в серии — 3-1.

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