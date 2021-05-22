Нападающий сборной России Иван Морозов рассказал об условиях жизни в «пузыре» на ЧМ-2021

Нападающий сборной России Иван Морозов рассказал об условиях в «пузыре» на ЧМ-2021 в Риге.
«Состояние нормальное, два дня пришлось потерпеть — тренировки у нас достаточно серьёзные были. В целом ничего: спокойно сидишь в номере, смотришь сериалы, кушаешь — тебе еду приносят. Кормили неплохо, не жалуюсь. Я взял пару книжек — Пушкина и Горького, ещё с собой сериалы на планшете.
Вид из окна? На город, никаких особенно больших зданий нет, обычный вид. Хорошо, что оно открывается, а то в Чехии окна не открывались и свежего воздуха не хватало.
Весь год был довольно странным, поэтому всё это не удивляет, что есть, то есть, мы не жалуемся. Конечно, я его запомню на всю жизнь. Помню, мы выходили на лёд в Канаде во время молодёжного чемпионата мира (в 2019 году. — Прим. «Чемпионата»), и стадион взрывался, а здесь такого не будет», — приводит слова Морозова ТАСС.
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