Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий сборной России Иван Морозов рассказал об условиях жизни в «пузыре» на ЧМ-2021

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Нападающий сборной России Иван Морозов рассказал об условиях жизни в «пузыре» на ЧМ-2021
Владимир Лаевский
Комментарии

Нападающий сборной России Иван Морозов рассказал об условиях в «пузыре» на ЧМ-2021 в Риге.

«Состояние нормальное, два дня пришлось потерпеть — тренировки у нас достаточно серьёзные были. В целом ничего: спокойно сидишь в номере, смотришь сериалы, кушаешь — тебе еду приносят. Кормили неплохо, не жалуюсь. Я взял пару книжек — Пушкина и Горького, ещё с собой сериалы на планшете.

Вид из окна? На город, никаких особенно больших зданий нет, обычный вид. Хорошо, что оно открывается, а то в Чехии окна не открывались и свежего воздуха не хватало.

Весь год был довольно странным, поэтому всё это не удивляет, что есть, то есть, мы не жалуемся. Конечно, я его запомню на всю жизнь. Помню, мы выходили на лёд в Канаде во время молодёжного чемпионата мира (в 2019 году. — Прим. «Чемпионата»), и стадион взрывался, а здесь такого не будет», — приводит слова Морозова ТАСС.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. ЧМ по хоккею 2021
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021