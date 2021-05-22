Сборная Германии крупно обыграла Норвегию. За два матча немцы забросили 14 шайб

В очередном матче первого игрового дня чемпионата мира по хоккею сборная Германии крупно обыграла команду Норвегии. Встреча проходила на стадионе «Арена-Рига» в столице Латвии и завершилась со счётом 2:0 (1:0, 3:1, 1:0) в пользу подопечных Тони Сёдерхольма.

В конце первого периода Маттиас Плахта вывел Германию вперёд. На старте второго игрового отрезка Леон Гаванке увеличил преимущество немецкой сборной. На 27-й минуте Леонард Пфёдерль забросил третью шайбу команды в матче. В середине периода отличился Лукас Райхель. На 37-й минуте Матис Олимб отыграл одну шайбу. На 45-й минуте Леан Бергман забросил пятую шайбу в ворота Норвегии.

Напомним, следующий матч Германия проведёт с Канадой 24 мая. Норвегия 23 мая сыграет с Италией.