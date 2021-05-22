Сборная Германии крупно обыграла Норвегию. За два матча немцы забросили 14 шайб
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В очередном матче первого игрового дня чемпионата мира по хоккею сборная Германии крупно обыграла команду Норвегии. Встреча проходила на стадионе «Арена-Рига» в столице Латвии и завершилась со счётом 2:0 (1:0, 3:1, 1:0) в пользу подопечных Тони Сёдерхольма.
В конце первого периода Маттиас Плахта вывел Германию вперёд. На старте второго игрового отрезка Леон Гаванке увеличил преимущество немецкой сборной. На 27-й минуте Леонард Пфёдерль забросил третью шайбу команды в матче. В середине периода отличился Лукас Райхель. На 37-й минуте Матис Олимб отыграл одну шайбу. На 45-й минуте Леан Бергман забросил пятую шайбу в ворота Норвегии.
ЧМ-2021. Группа B
22 мая 2021, суббота. 12:15 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 5
Германия
0:1 Плахта (Мюллер, Зайдер) – 19:44' (5x5) 0:2 Гаванке (Брандт, Нёбельс) – 23:19' (5x4) 0:3 Пфёдерль (Райхель, Нёбельс) – 26:04' (5x5) 0:4 Райхель – 30:35' (5x5) 1:4 Олимб (Хага, Лиллеберг) – 36:21' (5x5) 1:5 Бергман (Новак, Креммер) – 44:41' (5x5)
Напомним, следующий матч Германия проведёт с Канадой 24 мая. Норвегия 23 мая сыграет с Италией.
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