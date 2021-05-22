Защитник «Вашингтона» Орлов не будет наказан за жёсткий силовой приём на Миллере
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Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов не будет наказан за жёсткий силовой приём в последнем матче против «Бостон Брюинз» (1:4).
«Никаких дисциплинарных наказаний для Дмитрия Орлова после силового приёма на Кеване Миллере не будет», — сообщила журналистка Саманта Пелл в «твиттере».
Напомним, на 8-й минуте 2-го периода российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов применил жёсткий силовой приём на защитнике «Бостона» Кеване Миллере, что спровоцировало дальнейшую потасовку среди хоккеистов обеих команд. Хоккеист «Бостона» в результате столкновения получил повреждение и отправился в раздевалку, а Орлов был наказан двойным малым штрафом за грубость, который был реализован спустя 33 секунды чешским форвардом «Брюинз» Давидом Пастрняком.
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