Павел Карнаухов признан лучшим игроком сборной России во втором матче ЧМ с Великобританией
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Во втором матче чемпионата мира по хоккею, проходящем в Латвии, сборная России обыграла команду Великобритании. Встреча проходила на стадионе «Олимпийский спортивный центр» в Риге и завершилась со счётом 7:1 (4:1, 1:0, 2:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.
Лучшим игроком сборной России во втором матче ЧМ с Великобританией был признан нападающий Павел Карнаухов. В матче с британцами форвард впервые забросил на взрослых чемпионатах мира.
Лучшим игроком британской сборной признан голкипер Джексон Уистл.
В составе сборной России дублем отметился Антон Бурдасов, по шайбе забросили Михаил Григоренко, Сергей Толчинский, Павел Карнаухов, Андрей Кузьменко и Антон Слепышев. У сборной Великобритании единственную шайбу забросил Лиам Кирк.
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