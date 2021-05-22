Павел Карнаухов признан лучшим игроком сборной России во втором матче ЧМ с Великобританией

Во втором матче чемпионата мира по хоккею, проходящем в Латвии, сборная России обыграла команду Великобритании. Встреча проходила на стадионе «Олимпийский спортивный центр» в Риге и завершилась со счётом 7:1 (4:1, 1:0, 2:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.



Лучшим игроком сборной России во втором матче ЧМ с Великобританией был признан нападающий Павел Карнаухов. В матче с британцами форвард впервые забросил на взрослых чемпионатах мира.



Лучшим игроком британской сборной признан голкипер Джексон Уистл.



В составе сборной России дублем отметился Антон Бурдасов, по шайбе забросили Михаил Григоренко, Сергей Толчинский, Павел Карнаухов, Андрей Кузьменко и Антон Слепышев. У сборной Великобритании единственную шайбу забросил Лиам Кирк.