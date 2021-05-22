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Павел Карнаухов признан лучшим игроком сборной России во втором матче ЧМ с Великобританией

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Павел Карнаухов признан лучшим игроком сборной России во втором матче ЧМ с Великобританией
Георгий Горностаев
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Во втором матче чемпионата мира по хоккею, проходящем в Латвии, сборная России обыграла команду Великобритании. Встреча проходила на стадионе «Олимпийский спортивный центр» в Риге и завершилась со счётом 7:1 (4:1, 1:0, 2:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.

Лучшим игроком сборной России во втором матче ЧМ с Великобританией был признан нападающий Павел Карнаухов. В матче с британцами форвард впервые забросил на взрослых чемпионатах мира.

Лучшим игроком британской сборной признан голкипер Джексон Уистл.

В составе сборной России дублем отметился Антон Бурдасов, по шайбе забросили Михаил Григоренко, Сергей Толчинский, Павел Карнаухов, Андрей Кузьменко и Антон Слепышев. У сборной Великобритании единственную шайбу забросил Лиам Кирк.

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