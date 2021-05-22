Брагин: Окулов остаётся в расположении сборной России, мы ещё надеемся на него

Главный тренер сборной России Валерий Брагин поделился мнением о победе сборной России над Великобританией на ЧМ-2021 со счётом 7:1, а также рассказал о том, что тренерский штаб надеется, что форвард Константин Окулов сможет принять участие в турнире.



«Неплохо сегодня влились в состав Кузьменко, Толчинский и Бочаров. Понятно, что соперник не такого уровня, но ребята сыграли хорошо. Окулов будет восстанавливаться, он остаётся в расположении сборной, у него повреждение плеча, но врачи будут работать с ним. Мы ещё надеемся на него.



Мы хотели хорошее начало, так и получилось. В дальнейшем мы требовали от ребят, в первую очередь, правильной игры. Основной принцип — 5 в обороне, 5 в атаке. Самое главное — без грубых ошибок, с агрессией в зонах атаки и обороны», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.