Автор гола в ворота России: хотим показать миру, что Великобритания – хоккейная нация

Нападающий сборной Великобритании Лиам Кирк, забросивший единственную шайбу британцев в ворота сборной России, поделился мнением об игре.
«Приятно забить свой первый гол за сборную. Кажется, уже прошло прилично времени, я уже сыграл на двух чемпионатах мира. Мы не тупые, понимаем, что это высококлассные соперники. Мы почти не играли в этом сезоне, а посмотрите на состав России, там игроки НХЛ, КХЛ, они сыграли полноценные сезоны, играли за сборную перед стартом турнира, а для нашей сборной это первая игра сезона. Мы все ждём от себя большего. Но мы играем с такими сильными командами, понятно, что они будут забивать много голов. Мы хотим становиться лучше день за днём.
В Словакии мы втягивались, осматривались вокруг, а обыграв Францию, поняли, что хотим продолжать играть на этом уровне. Каждый год мы хотим достигать определённого результата. Конечно, мы и сейчас ещё втягиваемся, но хотим показать хоккейному миру, что Великобритания – это хоккейная нация», – передаёт слова Кирка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 22 мая 2021
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