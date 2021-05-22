«Флорида» забила гол Василевскому, используя схему с пятью нападающими в большинстве

В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходит четвёртый матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Флориду Пантерз». Хозяева ведут в счёте к 17-й минуте (2:1).



На 9-й минуте встречи «Флорида» забила шайбу голкиперу «Лайтнинг» Андрею Василевскому, используя схему с пятью нападающими в большинстве: Джонатан Юбердо, Александр Барков, Сэм Беннетт, Картер Верхаге, Патрик Хёрнквист. Отличился 27-летний канадец Юбердо.



Напомним, что после трёх матчей «Тампа-Бэй» ведёт в серии со счётом 2-1. Следующая встреча состоится 25 мая в 3:00 мск.



По итогам регулярного чемпионата «Флорида» заняла второе место в таблице Центрального дивизиона. «Тампа» расположилась на третьей строчке и отстала от «Пантерз» на четыре очка.