Фазель: после четырёх заброшенных шайб у сборной России была больше тренировка

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель поделился мнением о разгромной победе сборной России над командой Великобритании (7:1).



«Россия забила четыре гола за четыре минуты, поэтому всё было ясно с самого начала. Дальше у сборной России была больше тренировка. Могли и должны были забить больше, но ограничились 7 шайбами», – цитирует Фазеля ТАСС.



Напомним, что во втором матче на чемпионате мира – 2021 сборная России обыграла команду Великобритании со счётом 7:1. В составе россиян дубль оформил Антон Бурдасов, по шайбе забросили Михаил Григоренко, Сергей Толчинский, Павел Карнаухов, Андрей Кузьменко и Антон Слепышев.



По итогам матча лучшим игроком в составе российской сборной был признан Павел Карнаухов.