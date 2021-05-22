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Фазель: после четырёх заброшенных шайб у сборной России была больше тренировка

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Фазель: после четырёх заброшенных шайб у сборной России была больше тренировка
Георгий Горностаев
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Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель поделился мнением о разгромной победе сборной России над командой Великобритании (7:1).

«Россия забила четыре гола за четыре минуты, поэтому всё было ясно с самого начала. Дальше у сборной России была больше тренировка. Могли и должны были забить больше, но ограничились 7 шайбами», – цитирует Фазеля ТАСС.

Напомним, что во втором матче на чемпионате мира – 2021 сборная России обыграла команду Великобритании со счётом 7:1. В составе россиян дубль оформил Антон Бурдасов, по шайбе забросили Михаил Григоренко, Сергей Толчинский, Павел Карнаухов, Андрей Кузьменко и Антон Слепышев.

По итогам матча лучшим игроком в составе российской сборной был признан Павел Карнаухов.

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