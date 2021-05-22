Фазель: после четырёх заброшенных шайб у сборной России была больше тренировка
Поделиться
Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель поделился мнением о разгромной победе сборной России над командой Великобритании (7:1).
«Россия забила четыре гола за четыре минуты, поэтому всё было ясно с самого начала. Дальше у сборной России была больше тренировка. Могли и должны были забить больше, но ограничились 7 шайбами», – цитирует Фазеля ТАСС.
Напомним, что во втором матче на чемпионате мира – 2021 сборная России обыграла команду Великобритании со счётом 7:1. В составе россиян дубль оформил Антон Бурдасов, по шайбе забросили Михаил Григоренко, Сергей Толчинский, Павел Карнаухов, Андрей Кузьменко и Антон Слепышев.
По итогам матча лучшим игроком в составе российской сборной был признан Павел Карнаухов.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 22 мая 2021
-
21:41
-
21:02
-
20:58
-
20:30
-
20:25
-
20:05
-
19:53
-
19:49
-
19:32
-
19:29
-
19:28
-
19:23
-
19:20
-
19:20
-
19:17
-
19:16
-
19:14
-
19:02
-
18:55
-
18:55
-
18:50
-
18:47
-
18:46
-
18:42
-
18:37
-
18:33
-
18:27
-
18:26
-
18:23
-
17:46
-
17:41
-
17:37
-
16:55
-
16:51
-
16:48
Партнерский контент
Рекомендуем вам