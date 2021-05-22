«Айлендерс» – «Питтсбург»: Малкин сыграет во втором звене, Сорокин начнёт игру в старте

Сегодня, 22 мая, в Нью-Йорке (США) в четвёртом матче серии первого раунда Кубка Стэнли «Нью-Йорк Айлендерс» встретится с «Питтсбург Пингвинз». Команды объявили стартовые составы, в ворота «Айлендерс» игру начнёт Илья Сорокин.



Состав «Нью-Йорк Айлендерс»:



Сорокин (Варламов);

Пулок — Пелеч, Эберле — Барзал — Комаров;

Мейфилд — Ледди, Бейли — Нельсон — Бовиллье;

Добсон — Грин, Вальстрём — Пажо — Палмьери;

Клаттербак — Сизикас — Мартин.



Состав «Питтусбург Пингвинз»:



Джерри (Лагасе);

Летанг — Дюмулин, Раст — Кросби — Гюнцель;

Сеси — Мэтисон, Капанен — Малкин — Цукер;

Марино — Петтерссон, Годро — Картер — Макканн;

Танев — Блюгерс — Астон-Риз.



Встреча начнётся в 22:00 мск.



После трёх матчей в серии ведёт «Питтсубрг» – 2-1.