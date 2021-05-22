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«Айлендерс» – «Питтсбург»: Малкин сыграет во втором звене, Сорокин начнёт игру в старте

«Айлендерс» – «Питтсбург»: Малкин сыграет во втором звене, Сорокин начнёт игру в старте
Георгий Горностаев
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Сегодня, 22 мая, в Нью-Йорке (США) в четвёртом матче серии первого раунда Кубка Стэнли «Нью-Йорк Айлендерс» встретится с «Питтсбург Пингвинз». Команды объявили стартовые составы, в ворота «Айлендерс» игру начнёт Илья Сорокин.

Состав «Нью-Йорк Айлендерс»:

Сорокин (Варламов);
Пулок — Пелеч, Эберле — Барзал — Комаров;
Мейфилд — Ледди, Бейли — Нельсон — Бовиллье;
Добсон — Грин, Вальстрём — Пажо — Палмьери;
Клаттербак — Сизикас — Мартин.

Состав «Питтусбург Пингвинз»:

Джерри (Лагасе);
Летанг — Дюмулин, Раст — Кросби — Гюнцель;
Сеси — Мэтисон, Капанен — Малкин — Цукер;
Марино — Петтерссон, Годро — Картер — Макканн;
Танев — Блюгерс — Астон-Риз.

Встреча начнётся в 22:00 мск.

После трёх матчей в серии ведёт «Питтсубрг» – 2-1.

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