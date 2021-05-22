Кучеров был объявлен первой звездой матча «Тампы» и «Флориды»

В Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходил четвёртый матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Флориду Пантерз». Хозяева одержали победу со счётом 6:2 (3:1, 2:1, 1:0).



Как сообщает официальный «твиттер» «Тампы», тремя звёздами матча стали игрока «Лайтнинг». Третья звезда – нападающий Алекс Киллорн, забивший два гола и отдавший два результативных паса, вторая – голкипер – Андрей Василевский, отбивший 39 бросков из 41. Первой звездой стал форвард Никита Кучеров, на счету которого заброшенная шайба и три голевые передачи при показателе полезности «+2».



Напомним, в конце встречи Кучеров получил травму после того, как нападающий «Флориды» Энтони Дюклер наотмашь ударил его клюшкой по колену. Россиянин с трудом покинул площадку.



Кучеров пропустил весь регулярный сезон-2020/2021 НХЛ из-за операции, проведённой на бедре в декабре 2020 года. Он вернулся к играм плей-офф Кубка Стэнли.



Счёт в серии после этой игры — 3-1 в пользу «Тампы». Следующая встреча состоится 25 мая в 3:00 мск.

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