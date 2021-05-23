Расписание игрового дня плей-офф НХЛ

23 мая, а также в ночь с 23 на 24 мая состоятся четыре матча игрового дня плей-офф Национальной хоккейной лиги.



23 мая:

В 21:30 мск «Нэшвилл Предаторз» встретится с «Каролиной Харрикейнз». После трёх матчей в серии ведёт «Каролина» — 2-1.



24 мая:

В 00:00 мск «Сент-Луис Блюз» примет «Колорадо Эвеланш» в четвёртом матче серии. После трёх игр хозяева уступают со счётом 0-3.

В 2:00 мск «Вашингтон Кэпиталз» сыграет с «Бостон Брюинз» в четвёртом матче серии. Первая встреча осталась за «Вашингтоном», однако в следующих трёх играх победил «Бостон».

В 2:30 «Виннипег Джетс» встретится с «Эдмонтон Ойлерз». В первых двух матчах на арене «Эдмонтона» «Виннипег» одержал две победы, а главные звёзды «Ойлерз» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль не набрали ни одного очка в этих матчах.