Расписание игрового дня плей-офф НХЛ

23 мая, а также в ночь с 23 на 24 мая состоятся четыре матча игрового дня плей-офф Национальной хоккейной лиги.
23 мая:
В 21:30 мск «Нэшвилл Предаторз» встретится с «Каролиной Харрикейнз». После трёх матчей в серии ведёт «Каролина» — 2-1.
24 мая:
В 00:00 мск «Сент-Луис Блюз» примет «Колорадо Эвеланш» в четвёртом матче серии. После трёх игр хозяева уступают со счётом 0-3.
В 2:00 мск «Вашингтон Кэпиталз» сыграет с «Бостон Брюинз» в четвёртом матче серии. Первая встреча осталась за «Вашингтоном», однако в следующих трёх играх победил «Бостон».
В 2:30 «Виннипег Джетс» встретится с «Эдмонтон Ойлерз». В первых двух матчах на арене «Эдмонтона» «Виннипег» одержал две победы, а главные звёзды «Ойлерз» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль не набрали ни одного очка в этих матчах.
- 23 мая 2021
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