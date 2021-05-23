Протас: Лисовец — большая потеря, Беларусь играла за него ради победы

Форвард сборной Беларуси Алексей Протас прокомментировал победу своей команды в матче чемпионата мира со сборной Швеции. Встреча закончилась со счётом 1:0.

«Это победа важна для нас. Настраиваемся на каждую команду одинаково, каждый бился друг за друга, за команду. Нам надо было реабилитировать после поражения. Сегодня у нас всё получилось, все молодцы.

Дебют на ЧМ? В целом хотелось бы лучше сыграть, еще пока не освоился со временем после перелета, думаю, буду добавлять и становиться лучше.

Травма Лисовца? На самом деле Женя – большая потеря, но секрет хороших команд – незаменимых нет. Мы продолжали биться, играть ради победы. За болельщиков, за Женю. Всё сложилось хорошо.

Завтра играем против чехов? Не должно быть никаких отмазок, все в равных условиях. Нужно хорошо отдохнуть и завтра выходить биться», — передаёт слова Протаса корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.