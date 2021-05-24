В случае приезда Овечкина в сборную России на ЧМ-2021, он сможет взять номер «8»

В случае приезда Александра Овечкина на чемпионат мира – 2021 в Латвию, он сможет взять номер «8», под которым традиционно играет за «Вашингтон Кэпиталз» и сборную России. Сейчас под этим номером в составе российской команды играет нападающий Иван Морозов.

«Передача игрового номера от одного хоккеиста другому по ходу турнира допускается правилами», – сообщили «Чемпионату» в пресс-службе ИИХФ.

Напомним, в пятом матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:1. Таким образом, «Вашингтон» вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли. В составе «Кэпиталз» кроме Овечкина выступают голкипер Илья Самсонов, защитник Дмитрий Орлов и нападающий Евгений Кузнецов.