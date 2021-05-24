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В случае приезда Самсонова, Орлова и Тарасенко, Капризов не сможет сыграть на ЧМ

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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В случае приезда Самсонова, Орлова и Тарасенко, Капризов не сможет сыграть на ЧМ
Владимир Лаевский
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В ближайшее время сборная России может закрыть заявку на чемпионат мира — 2021.

Календарь ЧМ-2021

К 25 хоккеистам, включённым в заявку ранее, должны добавиться ещё три игрока: Илья Самсонов, Дмитрий Орлов и Владимир Тарасенко. В таком случае в заявке не останется места для нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова.

Вратари: Александр Самонов (СКА), Иван Бочаров («Динамо» Москва), Илья Самсонов («Вашингтон Кэпиталз».

Защитники: Артём Зуб («Оттава»), Владислав Гавриков («Коламбус»), Иван Проворов («Филадельфия»), Никита Задоров («Чикаго»), Игорь Ожиганов (СКА), Рушан Рафиков («Локомотив»), Григорий Дронов («Металлург» Мг), Никита Нестеров («Калгари Флэймз»), Дмитрий Орлов («Вашингтон Кэпиталз»).

Нападающие: Александр Барабанов («Сан-Хосе»), Максим Шалунов, Антон Слепышев, Константин Окулов, Павел Карнаухов (все — ЦСКА), Антон Бурдасов, Владислав Каменев, Артем Швец-Роговой, Евгений Тимкин, Эмиль Галимов, Иван Морозов, Андрей Кузьменко (все — СКА), Михаил Григоренко («Коламбус»), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Сергей Толчинский («Авангард»), Владимир Тарасенко («Сент-Луис Блюз»).

Ранее сообщалось, что размер заявки увеличен до 28 игроков.

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