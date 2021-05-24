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Россия — Словакия: смотреть онлайн, прямая трансляция Первого канала, ЧМ по хоккею — 2021

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Россия — Словакия: прямая трансляция Первого канала
Владимир Лаевский
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Сегодня, 24 мая, в Риге (Латвия) состоится четвёртый игровой день чемпионат мира. Сборная России проведёт свой третий матч на групповом этапе. Соперником команды станет сборная Словакии. Встреча начнётся в 16:15 мск. В прямом эфире матч покажет Первый канал.

Календарь ЧМ-2021

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча Россия — Словакия.

На групповом этапе команда Валерия Брагина также встретится с командами Швеции, Швейцарии, Дании и Беларуси.

Напомним, в первом матче чемпионата мира сборная России обыграла команду Чехии со счётом 4:3, во втором россияне разгромили сборную Великобритании.

В параллельной группе четвёрку лучших определят команды Канады, Финляндии, США, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.

Будет ли третья подряд победа наших на нынешнем ЧМ? Словакия – Россия. LIVE Будет ли третья подряд победа наших на нынешнем ЧМ? Словакия – Россия. LIVE
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