Россия — Словакия: прямая трансляция Первого канала

Сегодня, 24 мая, в Риге (Латвия) состоится четвёртый игровой день чемпионат мира. Сборная России проведёт свой третий матч на групповом этапе. Соперником команды станет сборная Словакии. Встреча начнётся в 16:15 мск. В прямом эфире матч покажет Первый канал.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча Россия — Словакия.



На групповом этапе команда Валерия Брагина также встретится с командами Швеции, Швейцарии, Дании и Беларуси.



Напомним, в первом матче чемпионата мира сборная России обыграла команду Чехии со счётом 4:3, во втором россияне разгромили сборную Великобритании.



В параллельной группе четвёрку лучших определят команды Канады, Финляндии, США, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.