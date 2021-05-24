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Плющев: не думаю, что Овечкин бы сильно повлиял на содержание игры сборной России

Плющев: не думаю, что Овечкин бы сильно повлиял на содержание игры сборной России
Павел Левкович
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Заслуженный тренер России Владимир Плющев высказал своё мнение относительно игроков, которые готовы приехать на чемпионат мира после вылета из Кубка Стэнли.

«Тарасенко, Орлов и Самсонов — те игроки, которые давно заявили о себе, как о мастерах. А любой мастер усилит команду. Если тренеры считают реальным использовать их, и у них есть сомнения по нынешнему составу — пожалуйста. А то, что эта тройка умеет играть в хоккей, — без вопросов.

Неприезд Овечкина не сильно скажется. Может быть, в положительную сторону это повлияло бы на команду в моральном плане. Всё-таки он не просто классный и хороший игрок, а топовый. А по содержанию игры, не думаю, что Александр бы сильно повлиял. Ему бы сейчас пришлось посидеть на карантине, а это не очень хорошо.

Вызов Самсонова, а не Сорокина или Бобровского? Каждый игрок должен по положению отсидеть определённое время на карантине. Представьте, что через три-четыре дня Сорокин или Бобровский освободятся. Что с ними делать-то? С Капризовым та же история. Кирилл бы с удовольствием принял участие на чемпионате мира. Ему придётся отсидеть на карантине, а потом как его использовать? Конечно, по мастерству с Карпизовым мало кто сравнится в нашей сборной, но их можно использовать, а с ним может получиться так, что, возможно, и не сможем увидеть его на льду», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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