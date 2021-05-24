Плющев: не думаю, что Овечкин бы сильно повлиял на содержание игры сборной России

Заслуженный тренер России Владимир Плющев высказал своё мнение относительно игроков, которые готовы приехать на чемпионат мира после вылета из Кубка Стэнли.
«Тарасенко, Орлов и Самсонов — те игроки, которые давно заявили о себе, как о мастерах. А любой мастер усилит команду. Если тренеры считают реальным использовать их, и у них есть сомнения по нынешнему составу — пожалуйста. А то, что эта тройка умеет играть в хоккей, — без вопросов.
Неприезд Овечкина не сильно скажется. Может быть, в положительную сторону это повлияло бы на команду в моральном плане. Всё-таки он не просто классный и хороший игрок, а топовый. А по содержанию игры, не думаю, что Александр бы сильно повлиял. Ему бы сейчас пришлось посидеть на карантине, а это не очень хорошо.
Вызов Самсонова, а не Сорокина или Бобровского? Каждый игрок должен по положению отсидеть определённое время на карантине. Представьте, что через три-четыре дня Сорокин или Бобровский освободятся. Что с ними делать-то? С Капризовым та же история. Кирилл бы с удовольствием принял участие на чемпионате мира. Ему придётся отсидеть на карантине, а потом как его использовать? Конечно, по мастерству с Карпизовым мало кто сравнится в нашей сборной, но их можно использовать, а с ним может получиться так, что, возможно, и не сможем увидеть его на льду», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 24 мая 2021
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