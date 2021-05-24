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Шведское СМИ после поражений назвало сборные Дании и Беларуси посредственными командами

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Шведское СМИ после поражений назвало сборные Дании и Беларуси посредственными командами
Владимир Лаевский
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Журналист шведского издания Expressen Санни Линдстрём скептически оценил качество игры сборной Швеции в стартовых матчах ЧМ-2021 с Данией (3:4) и Беларусью (0:1).

«Два матча с более чем посредственными командами. Но теперь сборной даже не гарантировано место в четвертьфинале. Просто нет слов.

Никто не ждал, что матчи с Данией и Беларусью будут простыми. Но сборная Швеции обязана держать определённый уровень и соответствовать определённому уровню требований.

Швеция обязана побеждать таких соперников. Точка.

Но команда выглядела на льду совершенно аморфной. Продолжаю стоять на своём: она может играть гораздо лучше. Но пора начать это показывать.

Над командой сгустились тучи. Если сборная проиграет в следующем матче Швейцарии, то разразится настоящий шторм», — приводит слова Линдстрёма Expressen.

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