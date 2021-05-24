Шведское СМИ после поражений назвало сборные Дании и Беларуси посредственными командами

Журналист шведского издания Expressen Санни Линдстрём скептически оценил качество игры сборной Швеции в стартовых матчах ЧМ-2021 с Данией (3:4) и Беларусью (0:1).
«Два матча с более чем посредственными командами. Но теперь сборной даже не гарантировано место в четвертьфинале. Просто нет слов.
Никто не ждал, что матчи с Данией и Беларусью будут простыми. Но сборная Швеции обязана держать определённый уровень и соответствовать определённому уровню требований.
Швеция обязана побеждать таких соперников. Точка.
Но команда выглядела на льду совершенно аморфной. Продолжаю стоять на своём: она может играть гораздо лучше. Но пора начать это показывать.
Над командой сгустились тучи. Если сборная проиграет в следующем матче Швейцарии, то разразится настоящий шторм», — приводит слова Линдстрёма Expressen.
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