Крикунов: трагедии в поражении не вижу, после неудачи ребята будут действовать собранно

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал поражение сборной России в матче чемпионата мира со сборной Словакии. Встреча закончилась со счётом 1:3.
«Со словаками всегда играть непросто. Помню, как в начале 2000-х сборная России уступила им в финале чемпионата мира. До сих пор перед глазами 2006 год, когда мы отправили домой канадцев, но проиграли при этом словакам. Сейчас все фавориты потеряли очки. Никакой трагедии в поражении не вижу. Уверен, после этой неудачи ребята будут действовать ещё более собранно. В целом играли хорошо, нужно только добавить остроты в атаке, немного импровизации. У словаков отметил бы игру вратаря и их первого звена. С командами уровня Словакии нужно терпеть и ждать своего шанса. Завтра у сборной тренировочный день, есть время разобрать сегодняшние ошибки и затем — дальше в бой», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Рожковым.
- 24 мая 2021
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