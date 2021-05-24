Автор победного гола в ворота сборной России поделился эмоциями от выигрыша

Защитник сборной Словакии Мартин Гернат поделился эмоциями от победы в матче чемпионата мира по хоккею со сборной России (3:1).

«Потрясающее чувство, после второго периода говорили в раздевалке, что один бросок может стать решающим, так и случилось. Мне повезло забить, счастливы победе и трём очкам. Мы единственные, кто не проигрывал в нашей группе? Это великолепное чувство, надо продолжать в том же духе, играть просто, биться и показывать на льду то же, что и в прошлых матчах. Этот мой третий гол за сборную, классно забить России», — поделился эмоциями Гернат.



После этой победы сборная Словакии обошла российскую команду в турнирной таблице и расположилась на первой строчке группы А. Словаки одержали третью победу в трёх матчах на турнире, набрав девять очков. Для сборной России это поражение стало первым. В активе российской команды — шесть очков после трёх игр.



Следующий матч сборная России проведёт в среду, 26 мая, с командой Дании. Начало встречи — в 16:15 мск. Очередным соперником сборной Словакии станет команда Швейцарии. Матч состоится в четверг, 27 мая, в 16:15 по московскому времени.