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Расписание матчей чемпионата мира по хоккею — 2021

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Расписание матчей чемпионата мира по хоккею — 2021
Антон Мозговой
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Сегодня, 25 мая, на чемпионате мира по хоккею, который проходит в Латвии, состоятся очередные матчи. На этот день запланированы четыре матча.

Игровой день откроется двумя встречами в 16:15 по московскому времени. В «Олимпийском спортивном центре» встретятся команды Великобритании и Дании. На «Арене-Рига» сойдутся сборные США и Казахстана.

ЧМ-2021. Группа A
25 мая 2021, вторник. 16:15 МСК
Великобритания
Не начался
Дания
ЧМ-2021. Группа B
25 мая 2021, вторник. 16:15 МСК
США
Не начался
Казахстан

В 20:15 пройдут матчи между командами Швейцарии и Швеции, а также Финляндии и Норвегии. Игры пройдут на «Арене-Рига» и в «Олимпийском спортивном центре» соответственно.

ЧМ-2021. Группа A
25 мая 2021, вторник. 20:15 МСК
Швейцария
Не начался
Швеция
ЧМ-2021. Группа B
25 мая 2021, вторник. 20:15 МСК
Финляндия
Не начался
Норвегия

Напомним, чемпионат мира закончится 6 июня. Сборная России выступает в группе А с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании. Действующим чемпионом является сборная Финляндии, обыгравшая в финале ЧМ-2019 команду Канады со счётом 3:1.

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