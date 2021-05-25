Расписание матчей чемпионата мира по хоккею — 2021

Сегодня, 25 мая, на чемпионате мира по хоккею, который проходит в Латвии, состоятся очередные матчи. На этот день запланированы четыре матча.

Игровой день откроется двумя встречами в 16:15 по московскому времени. В «Олимпийском спортивном центре» встретятся команды Великобритании и Дании. На «Арене-Рига» сойдутся сборные США и Казахстана.

В 20:15 пройдут матчи между командами Швейцарии и Швеции, а также Финляндии и Норвегии. Игры пройдут на «Арене-Рига» и в «Олимпийском спортивном центре» соответственно.

Напомним, чемпионат мира закончится 6 июня. Сборная России выступает в группе А с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании. Действующим чемпионом является сборная Финляндии, обыгравшая в финале ЧМ-2019 команду Канады со счётом 3:1.