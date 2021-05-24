Сборная Канады потерпела третье подряд поражение на чемпионате мира — 2021

В Риге (Латвия) завершился очередной матч чемпионата мира. Сборная Германии встречалась с Канадой. Матч завершился победой немецкой команды со счётом 3:1 (2:1, 0:0, 1:0).

Счёт был открыт на 11-й минуте встречи. Отличился форвард сборной Германии Штефан Лойбль. На следующей минуте преимущество немцев развил нападающий Маттиас Плахта. На 19-й минуте одну шайбу отыграла сборная Канады. Отличился форвард Ник Пол. В конце встречи третью шайбу в пустые ворота сборной Канады забросил Корбиниан Хольцер.



Для сборной Канады это поражение стало третьим подряд на чемпионате мира — 2021. До этого канадцы уступили сборной Латвии (0:2) и команде США (1:5). В активе канадской команды 0 очков и седьмое место в таблице группы В. Сборная Германии одержала три победы и занимает первое место.



Отметим, что эта победа над Канадой стала для немцев первой с 1996 года на чемпионатах мира.

В следующем матче Германия сыграет с командой Казахстана. Встреча состоится в среду, 26 мая, в 16:15 мск. Канада проведёт свой матч также 26 мая, со сборной Норвегии. Начало встречи — в 20:15 по московскому времени.