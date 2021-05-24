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Сборная Канады потерпела третье подряд поражение на чемпионате мира — 2021

ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сборная Канады потерпела третье подряд поражение на чемпионате мира — 2021
Никита Паглазов
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В Риге (Латвия) завершился очередной матч чемпионата мира. Сборная Германии встречалась с Канадой. Матч завершился победой немецкой команды со счётом 3:1 (2:1, 0:0, 1:0).

Турнирная таблица чемпионата мира 2021 года

Счёт был открыт на 11-й минуте встречи. Отличился форвард сборной Германии Штефан Лойбль. На следующей минуте преимущество немцев развил нападающий Маттиас Плахта. На 19-й минуте одну шайбу отыграла сборная Канады. Отличился форвард Ник Пол. В конце встречи третью шайбу в пустые ворота сборной Канады забросил Корбиниан Хольцер.

Для сборной Канады это поражение стало третьим подряд на чемпионате мира — 2021. До этого канадцы уступили сборной Латвии (0:2) и команде США (1:5). В активе канадской команды 0 очков и седьмое место в таблице группы В. Сборная Германии одержала три победы и занимает первое место.

Отметим, что эта победа над Канадой стала для немцев первой с 1996 года на чемпионатах мира.

ЧМ-2021. Группа B
24 мая 2021, понедельник. 20:15 МСК
Германия
Окончен
3 : 1
Канада
1:0 Лойбль (Кюнхакль) – 10:46' (5x5)   2:0 Плахта (Айзеншмид) – 11:24' (5x5)   2:1 Пол (Миллер) – 18:19' (5x5)   3:1 Хольцер – 57:59' (en)

В следующем матче Германия сыграет с командой Казахстана. Встреча состоится в среду, 26 мая, в 16:15 мск. Канада проведёт свой матч также 26 мая, со сборной Норвегии. Начало встречи — в 20:15 по московскому времени.

Календарь ЧМ-2021
Позор канадского хоккея. «Кленовые листья» ещё никогда не начинали ЧМ с трёх поражений! Позор канадского хоккея. «Кленовые листья» ещё никогда не начинали ЧМ с трёх поражений!
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