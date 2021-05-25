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Результаты четвёртого игрового дня и турнирная таблица чемпионата мира по хоккею — 2021

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Результаты четвёртого игрового дня и турнирная таблица чемпионата мира по хоккею — 2021
Никита Паглазов
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24 мая в Латвии завершился четвёртый игровой день чемпионата мира по хоккею. В его ходе было сыграно четыре встречи. По итогам дня снова не обошлось без сенсаций. Так, в группе А сборная России уступила команде Словакии со счётом 1:3, потерпев первое поражение на турнире.

ЧМ-2021. Группа A
24 мая 2021, понедельник. 16:15 МСК
Словакия
Окончен
3 : 1
Россия
1:0 Келемен (Роман) – 30:00' (5x5)   1:1 Барабанов (Толчинский, Слепышев) – 31:06' (5x4)   2:1 Гернат (Гривик, Цегларик) – 53:19' (5x4)   3:1 Дялога (Цегларик, Гривик) – 58:59' (en)

Сборная Германии одержала третью победу на чемпионате мира, обыграв Канаду со счётом 3:1. 27-кратные чемпионы мировых первенств проиграли все 3 матча на турнире, занимая последнее место в группе В вместе с Италией.

ЧМ-2021. Группа B
24 мая 2021, понедельник. 20:15 МСК
Германия
Окончен
3 : 1
Канада
1:0 Лойбль (Кюнхакль, Ридер) – 10:46' (5x5)   2:0 Плахта (Айзеншмид) – 11:24' (5x5)   2:1 Пол (Миллер) – 18:19' (5x5)   3:1 Хольцер (Плахта, Нёбельс) – 57:59' (en)

Хозяева турнира – сборная Латвии, одержали уверенную победу над командой Италии (3:0), выйдя на второе место в группе В.

Турнирная таблица ЧМ-2021
ЧМ-2021. Группа B
24 мая 2021, понедельник. 16:15 МСК
Латвия
Окончен
3 : 0
Италия
1:0 Карсумс (Крастенбергс) – 32:08' (5x5)   2:0 Дарзиньш (Джериньш, Фрейбергс) – 58:48' (en)   3:0 Карсумс – 59:48' (en)

Сборная Чехии в упорном противостоянии оказалась сильнее команды Беларуси (3:2) и одержала первую победу на турнире. Решающую шайбу в овертайме забросил нападающий «Чикаго» Доминик Кубалик.

ЧМ-2021. Группа A
24 мая 2021, понедельник. 20:15 МСК
Чехия
Окончен
3 : 2
ОТ
Беларусь
0:1 Шарангович (Костицын) – 25:52' (5x5)   1:1 Коварж (Гронек, Моравчик) – 29:44' (5x5)   2:1 Задина (Гронек) – 33:03' (5x4)   2:2 Ерёменко (Лопачук, Шинкевич) – 51:30' (5x5)   3:2 Кубалик (Ганзл, Грубец) – 61:23' (3x3)
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