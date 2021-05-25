Результаты четвёртого игрового дня и турнирная таблица чемпионата мира по хоккею — 2021

24 мая в Латвии завершился четвёртый игровой день чемпионата мира по хоккею. В его ходе было сыграно четыре встречи. По итогам дня снова не обошлось без сенсаций. Так, в группе А сборная России уступила команде Словакии со счётом 1:3, потерпев первое поражение на турнире.

Сборная Германии одержала третью победу на чемпионате мира, обыграв Канаду со счётом 3:1. 27-кратные чемпионы мировых первенств проиграли все 3 матча на турнире, занимая последнее место в группе В вместе с Италией.

Хозяева турнира – сборная Латвии, одержали уверенную победу над командой Италии (3:0), выйдя на второе место в группе В.

Сборная Чехии в упорном противостоянии оказалась сильнее команды Беларуси (3:2) и одержала первую победу на турнире. Решающую шайбу в овертайме забросил нападающий «Чикаго» Доминик Кубалик.