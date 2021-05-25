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«Питтсбург» проиграл «Айлендерс», несмотря на шайбу Малкина, у Сорокина 48 сейвов

«Питтсбург» проиграл «Айлендерс», несмотря на шайбу Малкина, у Сорокина 48 сейвов
Кирилл Горбачинский
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В пятом матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» на выезде в овертайме обыграл «Питтсбург Пингвинз» со счётом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Энтони Бовиллье, Джордан Эберле и Джош Бейли. Российский голкипер Илья Сорокин совершил 48 сейвов из 50 бросков. Другой вратарь Семён Варламов участия в матче не принимал.

За «Питтсбург» голы забили Евгений Малкин и Брайан Раст. Малкин за 24.32 на площадке четыре раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «-1».

Эта победа вывела «Айлендерс» вперёд в серии со счётом 3:2. Следующий матч с участием этих команд пройдёт 26 мая.

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 5-й матч
25 мая 2021, вторник. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 3
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Малкин (Летанг, Раст) – 08:20' (5x4)   1:1 Бовиллье (Бейли, Ледди) – 19:05' (5x5)   2:1 Раст (Кросби, Летанг) – 27:37' (5x5)   2:2 Эберле (Комаров, Пажо) – 48:50' (5x5)   2:3 Бейли – 80:51' (5x5)

Ранее в рамках игрового дня «Торонто Мэйпл Лифс» на выезде обыграл «Монреаль Канадиенс» со счётом 2:1 и вышел вперёд в серии (2:1).

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