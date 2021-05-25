«Питтсбург» проиграл «Айлендерс», несмотря на шайбу Малкина, у Сорокина 48 сейвов

В пятом матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» на выезде в овертайме обыграл «Питтсбург Пингвинз» со счётом 3:2.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Энтони Бовиллье, Джордан Эберле и Джош Бейли. Российский голкипер Илья Сорокин совершил 48 сейвов из 50 бросков. Другой вратарь Семён Варламов участия в матче не принимал.
За «Питтсбург» голы забили Евгений Малкин и Брайан Раст. Малкин за 24.32 на площадке четыре раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «-1».
Эта победа вывела «Айлендерс» вперёд в серии со счётом 3:2. Следующий матч с участием этих команд пройдёт 26 мая.
Ранее в рамках игрового дня «Торонто Мэйпл Лифс» на выезде обыграл «Монреаль Канадиенс» со счётом 2:1 и вышел вперёд в серии (2:1).
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