Буцаев: ключевым моментом в матче со Словакией было удаление Шалунова

Бывший российский хоккеист, экс-наставник «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев подвёл итоги матча чемпионата мира Словакия — Россия. Встреча закончилась победой словаков со счётом 3:1.
«В очередной раз чемпионат мира доказал, что этот турнир сенсаций. В былые времена команды «большой восьмёрки» легко проходили групповой этап, а сейчас не так. Каждая игра — плотная и непредсказуемая.
Было понятно, что сборная Словакии будет играть в своем традиционном стиле, будут ждать контратак, тем самым получив свободные зоны. По острым моментам у словаков было преимущество, хотя по владению шайбой наша команда имела превосходство над командой соперника. Они отдали нам углы, а мы их очень мало заставили работать на «пятаке». Проблемы были и с трафиком, борьбой на отскоках. Очень много ошибок было допущено в своей зоне. Вообще, я бы сказал, что это была игра вратарей. Но ключевым моментом стало, конечно, удаление Шалунова при счёте 1:1. Такие моменты нужно исключать», — цитирует Буцаева «Московский комсомолец».
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