Назаров: поведение мэра Риги, снимающего флаги, напоминает мне городского сумасшедшего

Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал заявление мэра Риги Мартинса Стакиса о том, что в городе, где проходит чемпионат мира по хоккею, собираются снять флаги ИИХФ.

«Похоже, мэр Риги не просто обидчивый ребёнок, а обидчивый ребёнок с амбициями. От того, что он снимает флаги, ничего не изменится. На мой взгляд, он просто хайпует и набирает себе какие-то непонятные очки, пытается перед кем-то выслужиться. Может, у него какие-то проблемы внутри или весеннее обострение?

Если честно, то его поведение напоминает мне поведение городского сумасшедшего, но точный диагноз может поставить только врач, здесь я не берусь утверждать. Видимо, у мэра Риги нет работы и ему нечем заняться, поэтому он ходит по городу и целыми днями снимает флаги. К этому надо относиться с юмором», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.