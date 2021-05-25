Назаров: поведение мэра Риги, снимающего флаги, напоминает мне городского сумасшедшего

Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал заявление мэра Риги Мартинса Стакиса о том, что в городе, где проходит чемпионат мира по хоккею, собираются снять флаги ИИХФ.
«Похоже, мэр Риги не просто обидчивый ребёнок, а обидчивый ребёнок с амбициями. От того, что он снимает флаги, ничего не изменится. На мой взгляд, он просто хайпует и набирает себе какие-то непонятные очки, пытается перед кем-то выслужиться. Может, у него какие-то проблемы внутри или весеннее обострение?
Если честно, то его поведение напоминает мне поведение городского сумасшедшего, но точный диагноз может поставить только врач, здесь я не берусь утверждать. Видимо, у мэра Риги нет работы и ему нечем заняться, поэтому он ходит по городу и целыми днями снимает флаги. К этому надо относиться с юмором», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
- 25 мая 2021
-
13:36
-
13:20
-
13:19
-
12:57
-
12:52
-
12:43
-
12:32
-
12:27
-
11:46
-
11:06
-
10:48
-
10:37
-
09:30
-
08:28
-
07:00
-
00:46
-
00:25
- 24 мая 2021
-
23:29
-
23:18
-
23:18
-
23:06
-
23:06
-
22:33
-
22:30
-
22:15
-
22:03
-
21:53
-
21:28
-
21:20
-
21:19
-
21:18
-
20:58
-
20:57
-
20:40
-
20:39