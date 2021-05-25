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Пашков — о Самсонове: люди должны приезжать в сборную, а не находить отговорки

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Пашков — о Самсонове: люди должны приезжать в сборную, а не находить отговорки
Антон Мозговой
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Олимпийский чемпион, советский голкипер и тренер Александр Пашков поделился мнением о ситуации с голкипером «Вашингтон Кэпиталз» Ильёй Самсоновым. Ранее стало известно, что «Вашингтон» по медицинским причинам не отпустил Самсонова в сборную.

«Нужно оценивать состояние вратаря на сегодняшний день. Меня расстраивает, что Самсонов не едет по довольно туманным соображениям. Люди должны приезжать в сборную, а не находить какие-то отговорки.

«Вашингтон» не заинтересован, чтобы игрок ехал на чемпионат мира, поэтому причину можно найти любую. Удивляться здесь не приходится. Трудно сказать, станет ли это потерей для сборной России. Надо надеяться на свои силы и сделать всё хорошо, чтобы достойно выступить и без Самсонова.

Нашей команде нужно определиться с вратарём. Есть новый тренер вратарей. Сожалею, что нет Рашида Давыдова. Он, безусловно, очень помог бы в этой ситуации. Желаю ему здоровья. Не знаю, как команда будет выходить из этого положения. Вся ответственность лежит на Брагине», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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