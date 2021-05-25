Лишка: перед ЧМ ночью была пожарная тревога. Заподозрили русских, они одни не спустились
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Нападающий сборной Словакии Адам Лишка рассказал о забавном случае с участием российских хоккеистов перед стартом чемпионата мира — 2021.
«Перед началом чемпионата мира у нас в отеле в два часа ночи сработала пожарная сигнализация. Никто не понимал — это учения или на самом деле. Мы все спустились вниз и сразу заподозрили русских. Помимо нас, я также видел чехов, норвежцев и членов других команд. Всех, кроме россиян. Поэтому мы их и заподозрили. До сих пор неясно, из-за чего сработала пожарная тревога», — цитирует Лишку sme.sk.
«Представители сборной России были единственными, кто не покинул отель. Впрочем, возможно, они просто не захотели спускаться с 24-го этажа гостиницы», — написал словацкий журналист на сайте sme.sk.
Новость по темеРасписание матчей чемпионата мира по хоккею — 2021
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