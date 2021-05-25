Президент Латвии поддержал снятие флагов на чемпионате мира по хоккею

Президент Латвии Эгилс Левитс поддержал снятие флагов России и Беларуси со стенда флагов стран-участниц чемпионата мира, который проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня.
«Замена флага на стенде флагов стран-участниц чемпионата мира по хоккею в Риге — адекватная политическая реакция и сигнал, что Латвия не признаёт правящий режим соседнего государства», — цитирует Левитса «Балтийская волна».
Власти Риги убрали флаг России, который находился в центре города на площади. Там были размещены флаги всех стран-участниц чемпионата мира. Теперь на площади находится флаг Олимпийского комитета России.
Ранее уже возникал вопрос правомерности размещения флага России в Риге. Дело в том, что из-за санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства России запрещено в течение двух лет участвовать в международных соревнованиях. Сборная выступает на турнире под символикой ОКР. Но ранее представители муниципалитета Риги объяснили, что город был украшен в соответствии с рекомендациями ИИХФ.
Примечательно, что ранее был заменён и флаг Беларуси. Теперь вместо государственной символики страны на площади размещён оппозиционный красно-белый флаг. Мэр Риги Мартиньш Стакис пояснил, что считает недопустимым нахождение флага режима Александра Лукашенко в городе.
- 25 мая 2021
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