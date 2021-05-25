Бекстрём и Хагелин отказались ехать в сборную Швеции на чемпионат мира — 2021

Сборная Швеции может обойтись без дополнительных игроков из НХЛ на чемпионате мира по хоккею в Латвии.
Как сообщает SVTsport, два шведских нападающих «Вашингтон Кэпиталз» — Никлас Бекстрём и Карл Хагелин — отказались приехать в Ригу на турнир. Заявка сборной подразумевала место для нескольких игроков из НХЛ. Бекстрём изначально собирался приехать и выступить в составе национальной сборной на чемпионате, но в итоге изменил решение. Причина — травма бедра, которую он получил по ходу сезона.
В первых двух матчах шведы уступили Дании (3:4) и Беларуси (0:1). В следующем матче шведская сборная сыграет со швейцарцами 25 мая в 20:15 мск.
Напомним, сборная Швеции выступает в одной группе с командами Словакии, России, Швейцарии, Дании, Беларуси, Чехии и Великобритании. Чемпионат мира в Латвии начался 21 мая и продлится до 6 июня.
- 25 мая 2021
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