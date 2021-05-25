Ю. Михайлис: в матче с США на один гол мы точно наиграли

Главный тренер сборной Казахстана Юрий Михайлис поделился мнением об игре с США на чемпионате мира, где казахстанцы уступили со счётом 0:3.

«Играть против такой команды — для нас это большой опыт. В каких-то моментах мы не успевали, не было плотности. Очень много позволяли сопернику передвигаться по своей зоне. В этой игре у нашей команды были хорошие моменты. Было несколько голевых моментов, которые могли реализовать. На один гол мы точно наиграли.

Видоизменённые звенья? Немножко разгрузили Романа Старченко из центра, потому что ему очень тяжело. Две игры он очень здорово провёл, но, скажем так, немножко подустал. Поставили его, чтобы играл с краю. Вы знаете, что он умеет играть. Сегодня у него были хорошие моменты. Его мощное движение заставляло соперника ошибаться.

Проиграли по движению и контролю шайбы? Да. Опять же повторюсь, для нас это большой опыт. Ребята смотрят, как надо играть, учатся на этом. Для многих из них это первый чемпионат мира на таком уровне. Сегодня соперник преподал нам урок — хорошее движение, качественные передачи. У нас не было той плотности, которую должны создавать для соперника. Будем исправляться.

Сегодня проведём собрание, будет разбор, станем настраивать команду на матч с Германией. Ожидание болельщиков не давит. У ребят хорошее настроение. Приехали на чемпионат мира, такой уровень. Нас смотрят не только из Казахстана, а со всего мира. Так что они раскрепощены. С каждой игрой мы будем прибавлять.

Бояркин? Пока доволен им. Играет очень уверенно. Если бы ему ещё помогали наши защитники и нападающие, у него было бы меньше работы. Именно эти потери в средней зоне, в своей зоне. Но он справляется, молодец. Насчёт других вратарей мы подумаем.

Большинство? Ничего не надо менять. Соперник не дал нам ничего сделать. У Кёртиса Волка и Никиты Михайлиса была хорошая атака с ходу. Кирилл Панюков атаковал. Это тоже один из розыгрышей.

Сведберг — это большая потеря. Его опыт придал бы команде уверенности. Сегодня его заменил Валерий Орехов. Он справлялся со своей задачей.

Перед Германией прежде всего нам надо отдохнуть, восстановиться и набраться сил. Завтра должны выходить с холодной головой, сражаться и воевать», — цитирует Михайлиса shaiba.kz.