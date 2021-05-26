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Андрей Свечников подрался с Канином в матче «Каролина» — «Нэшвилл»

Андрей Свечников подрался с Канином в матче «Каролина» — «Нэшвилл»
Максим Лесовой
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В эти минуты в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» проходит пятый матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Нэшвилл Предаторз».

На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче – 2:1 в пользу «Нэшвилла». В одном из эпизодов нападающий «Нэшвилла» Люк Канин провёл силовой приём на российском форварде «Каролины» Андрее Свечникове. После этого россиянин сбросил перчатки и набросился на своего обидчика, в результате чего в потасовку были втянуты игроки обеих команд.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео потасовки можно на сайте «Яндекс.Эфир».

На данный момент счёт в серии между «Каролиной» и «Нэшвиллом» равный — 2-2.

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